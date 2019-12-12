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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وكان أبرزها قرار الأهلى يقبد كهربا فى قائمة الفريق، وموافقة اتحاد الكرة، وكذلك إصابة ثنائى الأهلى فى التدريبات.

الأهلي يُقيد كهربا في قائمته الافريقية بعد ضمه رسمياً

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قيد محمود عبد المنعم "كهربا" في القائمة الافريقية خلال انتقالات يناير المقبلة بعدما يتم قيد اللاعب محلياً في يناير المقبل، وجاء قرار الجهاز الفني بقيد كهربا لحاجة الفريق لجهود اللاعب وقدراته الفنية والتهديفية التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن مسئولو النادي حسموا الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات الماضية بعدما وقع اللاعب على عقود انتقال للقلعة الحمراء تبدأ من يناير المقبل لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ويحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم الأول ومثلهما في الموسم الثاني على أن يحصل اللاعب في الموسم الثالث على 10 مليون جنيه و11 مليون جنيه في الموسم الرابع فيما سيحصل على 4 مليون جنيه في الستة شهور المُتبقية من الموسم الجاري هذا فضلاً عن 400 ألف دولار دفعهم الأهلي للاعب حتى يقوم الأخير بدفعها لنادي أفيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي لتصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون جنيه .

اتحاد الكرة: لا مانع من قيد كهربا فى قائمة الأهلى الشتوية

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه لا يوجد ما يمنع قيد محمود كهربا للنادى الأهلى فى حال توقيع اللاعب رسمياً للقلعة الحمراء، وطلب الأهلى قيده فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الزمالك رفع اسم كهربا من القائمة وقيد لاعبا آخر بدلا منه، كما أن الفيفا وافق على قيده فى صفوف أفيش البرتغالى، ما يعنى أنه لم يكن مقيداً فى نادٍ آخر، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيقيد اللاعب إذا تعاقد مع الأهلى فى يناير المقبل.

"زيزو" يطير إلى ألمانيا للتأهيل من الصليبى بعد نهاية برنامج القاهرة

يخضع محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، خلال الوقت الحالى، لبرنامج تأهيلى فى القاهرة بعد خضوعه لجراحة فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وتقرر خضوع زيزو للتأهيل فى ألمانيا عقب نهاية برنامجه الحالى، حيث يتابع حالته بصورة دائمة مع الطبيب الذى أجرى له جراحة الصليبى بجانب جهاز الزمالك الطبى بعدما خضع للجراحة فى ألمانيا ثم عاد إلى القاهرة للحصول على راحة سلبية وخضع على هامش تلك الراحة لبعض عمليات التأهيل.

وليد صلاح عبد اللطيف: شيكابالا لازم يخس.. وفايلر لم ينجح فى الأهلى

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أكد وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الحالى لابد أن يكون مؤثراً فى الفريق، فى ظل أهميته بالقلعة البيضاء .

وقال عبد اللطيف، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن شيكابالا لاعب مهم، والمفترض أن يعمل على نفسه، قائلا، "شيكابالا لازم يشتغل على نفسه شوية، ويخس ويبقى له تأثير مع الزمالك، فهو قائد ومحبوب من جميع اللاعبين".

إصابات بسيطة لثنائى هجوم الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

تعرض ثنائى هجوم الأهلي المغربي وليد أزارو وصلاح محسن لإصابات بسيطة فى مران الفريق اليوم، الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، والذى يأتى بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة فى بطولة الدورى العام، فى المواجهة التى أقيمت أمس الأربعاء

اتحاد الكرة يشترط موافقة رسمية من جميع الأندية لمناقشة زيادة الاستبدال

ترفض اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة زيادة الإستبدال فى قوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية ترفض تعديل اللوائح التى بدأت بها المسابقة رغم مطالبة أكثر من ناد بزيادة الاستبدال ليصبح من حق كل نادٍ استبدال

محمد فاروق يدخل حسابات جهاز المنتخب قبل معسكر مارس

دخل محمد فاروق جناح أيمن فريق بيراميدز حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى لضمه لقائمة الفراعنة فى المعسكر الجديد، والذى يقام فى شهر مارس المقبل.

ويتابع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا أكثر من لاعب لتدعيم صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم والتى يستهلها الفراعنة فى شهر مارس المقبل .