شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال بعد انتقاده مصطفى محمد: اختلاف الرأى لا يعطى أحقية الألفاظ الخارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد بلال، لاعب الأهلى السابق، على تصريحات الرافضين لانتقاده لاعب الزمالك مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء.

ونشر بلال، عبر صفحته على فيس بوك، أنه لابد من احترام الرأى والرأى الآخر، واختلاف وجهات النظر لا يعنى الأحقية فى التعليق بألفاظ خارجة وجارحة قائلا، "لابد من احترام الرأى والرأى الآخر مش معنى إنى ليه وجهة نظر فى لاعب أو نتيجة مباراة دا يعطى الحق للمشاهد أنه يعلق بألفاظ خارجة وتعليقات جارحة لابد من الأسلوب الراقى فى التعليق وشكرا".

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وكان أحمد بلال قد انتقد مصطفى محمد لاعب الزمالك وأنه غير قادر على قيادة هجوم منتخب مصر، وأن مصطفى محمد لن يسجل فى مرمى بيراميدز، ولم يسجل فى أى مباراة نتيجة لفقد التركيز، "حتى لو عدلوا عقده استنى 6 مباريات كمان عشان يسجل".