عبد الحفيظ يكشف لمصراوي.. تطورات مصابي الأهلي.. وجاهزية صلاح وأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن جاهزية صلاح محسن ووليد أزارو ثنائي الفريق الأحمر للمشاركة في التدريبات بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال مران اليوم الخميس.

وشهد المران الصباحي للفريق الأحمر تعرض صلاح محسن لكدمة قوية اضطر على إثرها مغادرة التدريبات، كما اشتكى وليد أزارو من آلام بالعضلة الضامة.

وخلال تصريحات لمراسل الخليج 365 قال عبدالحفيظ: "صلاح محسن وأزارو جاهزان، وسيشاركان في التدريبات الغد".

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وأضاف: "محمود متولي سيبدأ مرحلة الجري خلال الأيام القلية المقبلة، أما كريم وليد نيدفيد فيواصل برنامجه التأهيلي وننتظر عودته بعد 10 أيام على أن يبدأ مرحلة الجرى بعدها بأسبوع".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلًا: "لا نريد استعجال عودة نيدفيد حتى يتعافى تمامًا من الإصابة".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.