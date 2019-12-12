يلا شوت plus مشاهدة مباراة بيراميدز والزمالك بث مباشر كورة لايف كورة جول رابط ماتش بيراميدز جودة متعددة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المثيرة التى تجمع الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة الدولى الليلة ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى، ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الأزمات الأخيرة التى شهدها الفريق، والرغبة فى العودة للانتصارات خاصة بعد رحيل الصربى ميتشو وتولى الفرنسى باتريس كارتيرون القيادة الفنية، لاسيما أن الخواجة الفرنسى يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية بمسابقة الدورى، فيما يدخل بيراميدز المواجهة وهدفه الثأر من الزمالك بعد الانتصار العريض

الذي حققه الأبيض في نهائي كأس مصر بنتيجة 3 /0 وتوج الزمالك باللقب.



يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت

شباكه 7 أهدف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، أمامهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد.

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ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى أحمد الشناوى، خط الدفاع رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون، خط الوسط، إسلام عيسي - محمد فاروق – عبد الله السعيد أو نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري، خط الهجوم، جون أنطوى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناتى أون سبوت وتايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد القاهرة.