القاهرة تختتم فعاليات برنامج متطوعين الاتحاد الإفريقي في نسخته العاشرة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - مكتب الشباب الإفريقي) فعاليات برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي المقام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر الي ١٣ ديسمبر ٢٠١٩.

وتضمن الحفل كلمة للمفوضة سارة أجبور ممثلة عن الاتحاد الإفريقي، والسفير محمد كريم فؤاد شريف - نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والمجتمعات الإفريقية، والأستاذة دينا فؤاد وكيل الوزارة ورئيس الإدارية المركزية للبرلمان والتعليم المدني ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور سيد فليفل عضو البرلمان المصري، والسيدة برودينس عضو مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وشمل حفل تخريج المتطوعين أيضًا

تكريم المفوضة سارة أجبور، و أ.د سيد فليفل، و أ.د. حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الافرواسيوية، و أ. سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية و ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة.وتسلمت المفوضة سارة أجبور أوراق تعهد متدربي البرنامج وأعلنت رسميًا تأهلهم للمرحلة القادمة وكونهم الآن جزءًا من الاتحاد الإفريقي وتحدثت في كلمتها عن دورهم تجاه قارتهم ومساهمتهم في التغيير، كما تضمن حفل الختام حفل فني يعبر عن التراث المصري المتنوع.ويُذكر أن الرئيس السيسي، قد تبني في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم الشباب الإفريقي وإدماجه في عمليات صنع القرار، وأتى هذا البرنامج تتويجًا لهذه الجهود ليختتم به عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.كما ان برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (AU- YVC) يعد أكبر برنامج تطوعي ينفذه الاتحاد الإفريقي في القارة؛ حيث يجمع هذا الحدث متطوعين من مختلف البلدان الإفريقية، وتستضيفه القاهرة هذا العام في المركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ١ - ١٢ ديسمبر من العام الجاري، وتضم الدفعة العاشرة ٢٠٠ شاب وفتاة من ٥٤ دولة إفريقية، لذا تعد السابقة الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ استضافة ذلك الحدث منذ إطلاق نسخته الأولى عام ٢٠١٠م.