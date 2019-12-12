« يلا شوت » مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك ON SPORT اونلاين PLUS

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر بوابة الوفد الرياضي، يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس ، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز، خدمة البث المباشر للمباراة فور انطلاقها اليوم الأربعاء، والمقرر في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر بوابة الفجر الرياضي

وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه وضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد

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دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر بوابة الوفد الرياضي مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر بوابة الوفد الرياضي

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، إسلام جابر، حازم إمام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، أوباما، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد.