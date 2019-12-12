مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز بث مباشر

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس 12/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى فريق الزمالك لمواصلة انتصاراته مع مديره الفني الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق بيراميدز على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة
تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:
الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز الخميس يلا شوت
بث مباشر مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، تذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة وحصرياً على
مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر
يدخل فريق بيراميدز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بيراميدز في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
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