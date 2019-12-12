اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن قيد كهربا مع الأهلي

فجر مصدر مسؤول باتحاد الكرة، مفاجأة بشأن قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب افيس البرتغالي في صفوف الأهلي في انتقالات يناير.

وقال المصدر، أن كهربا طالما لم يشارك مع الزمالك في أي بطولة أفريقية، يحق له قيده في الأهلي بصفة رسمية.

وتابع، أن كهربا سيقيد في الأهلي محليا ايضا لانه بمجرد قيده مع افيش تم رفع اسمه من قائمة الزمالك، لانه لا يوجد لاعب يقيد في ناديين، حيث ان اللوائح تمنع ذلك.