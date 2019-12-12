جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المناسبة أبويل نيقوسيا – إشبيلية الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش الدوري الأوروبي، المجموعة A ستاندر دو لياج – آرسنال الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينيتش الدوري الأوروبي، المجموعة F روما – وولفسبيرجر الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الأوروبي، المجموعة J بوروسيا مونشنغلادباخ – إسطنبول باشاك شهير الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الأوروبي، المجموعة J مانشستر يونايتد – إي زد آلكمار الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الأوروبي، المجموعة L وولفرهامبتون – بشيكتاش الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الأوروبي، المجموعة K اسبانيول – سيسكا موسكو الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الأوروبي، المجموعة H الاتحاد – الفيصلي الساعة 11:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت السعودية، 9:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي، الجولة 11 الوحدة – العدالة الساعة 11:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت السعودية، 9:00 بتوقيت جرينيتش Advertisements الدوري السعودي، الجولة 11 الجيش الملكي – نهضة بركان الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي، الجولة 10 أولمبيك آسفي – الفتح الرباطي الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي، الجولة 10 القادسية – الكويت الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس سوبر الكويت رجاء بني ملال – مولودية وجدة الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 11 النصر – الفجيرة الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 11 بني ياس – الجزيرة الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 11 الاتحاد السكندري – طنطا‏ الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 7 المصري البورسعيدي – المقاولون العرب الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 7 الزمالك – بيراميدز الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 7

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