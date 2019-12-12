نتيجة مباراة الوحدة والعدالة فى الدوري السعودي للمحترفين

يسعى فريق الوحدة لتحقيق نصر جديد عندما يستضيف العدالة، مساء اليوم الخميس 12-12-2019 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن مباريات اليوم بالجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وتنطلق المباراة بين الفريقين مساء اليوم فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 بتوقيت جرينتش.

ويملك فرسان مكة 18 نقطة في المركز الخامس، ويأمل الفريق تعزيز موقفه، بقيادة مدربه الأورجوياني كارينيو لمواصلة انتصاراته وتخطي عقبة العدالة والبقاء ضمن دائرة المنافسة بالمراكز الأولى بالدوري بعد الفوز الهام الذي حققه على النصر بالجولة العاشرة.

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بينما يحتل نادي العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، والذي يطمح من خلال لقائه مع فريق الوحدة اليوم الحصول على ثلاثة نقاط للهروب بها من الهبوط، ويسعي التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق لتجاوز مرحلة الخسائر التي يعانيها الفريق والخروج من مأزق المراكز المتأخرة، بعد أن قضى فترة الإعداد المناسبة في الأيام الماضية نتيجة تأجيل مواجهته أمام الهلال بالجولة الماضية.

ويأتي فى صدراة ترتيب جدول الدوري السعودي نادي الهلال برصيد 20 نقطة، بعد ان خاض 9 مباريات، وفى المركز الثاني والثالث يأتي نادي النصر والأهلي على الترتيب بنفس رصيد النقاط من 10 مباريات.