نتيجة مباراة الكويت والقادسية فى كأس السوبر الكويتي

تترقب الجماهير الكويتية مباراة كأس السوبر الكويتي بين نادي الكويت والقادسية، فى قمة مباريات اليوم الخميس 12-12-2019، والمقرر إقامتها على ملعب جابر الاحمد الدولي.

تنطلق مباراة كأس السوبر الكويتي مساء اليوم فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت مكة، 15:30 بتوقيت جرينتش.

ويخوض الكويت مباراة السوبر بإعتباره بطلاً للنسخة السابقة من منافسة الدوري الكويتي، فيما يساهم القادسية بإعتباره “الوصيف”، لاسيما وأن الكويت حصل بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

ويتصدر القادسية قائمة أكثر الفرق فوزاً ببطولة كأس السوبر الكويتي برصيد 5 ألقاب، بينما حصل الكويت على اللقب في أربع مناسبات بينما توج العربي بطلاً لكأس السوبر في مناسبتين.

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ويسعى القادسية لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لرفع رصيده من الألقاب إلى 6، بينما يطمح الكويت لمعادلة رقم القاسية بحصد اللقب الخامس.

وتمثل مباراة الكويت والقادسية بمثابة عودة النشاط للمسابقات المحلية بعد توقف دام نحو شهر في ظل خوض منتخب الكويت لمنافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، وكأس الخليج العربي “خليجي24” التي اختتمت الأحد الماضي بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

وتحمل مواجهة اليوم بين الفريقين رقم 9 بعد أن ألتقيا 8 مرات تقاسما فيها الفوز.