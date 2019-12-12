نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة القوية بين نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس 12-12-2019 على أرضية ستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات اليوم بالجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.
وتنطلق المباراة بين الفريقين مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.
يدخل نادي الزمالك المباراة فى المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 5 مباريات، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى.
بينما يدخل نادي بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة.
وتعد مباراة بيراميدز الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك في الدوري المصري، بعد ظهوره لأول مرة في مباراة الشرقية بكأس مصر، ثم لقاء أول أغسطس ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتمكن النادي الأبيض من الفوز في مباراتين من أخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين بينما فاز نادي بيراميدز في مباراة واحدة، وتعادل الفريقين في مباراة.
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