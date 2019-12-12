رياضة | مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولي النادى الأهلى، إمكانية قيد محمود عبدالمنعم "كهربا"، المنضم للفريق من نادي أفيس البرتغالي وقيده محليًا، باستبدال محمد محمود المصاب بقطع فى الرباط الصليبى ويغيب حتى نهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مقرب من مجلس ادارة الأهلي، أن كهربا سيقيد فور فتح باب الانتقالات خلال شهر يناير على حساب محمد محمود، الذى سيعود للملاعب بعد ستة أشهر، ولن يلعب مع الفريق الأحمـر هذا الموسم.

وأضاف والمصدر أن إدارة الأهلى اتفقت مع اللاعب ووكيل أعماله على رفع اسمه من القائمة، وسيتم قيده فى الموسم الجديد.

وكان الأهلى قد أنهى إجراءات ضم محمود عبدالمنعم "كهربا"، وسيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.