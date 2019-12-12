شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 تقام اليوم الخميس 12-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ومانشستر يونايتد والكمار في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى عودة منافسات الدوري السعودي من جديد.

حيث يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في الدوري المصري. ويلتقي مانشستر يونايتد مع الكمار وأرسنال مع ستاندر ليج، في الدوري الأوروبي. ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري المصري الاتحاد السكندرى Vs طنطا، الساعة 2:00 على قناة TIME SPORT. المصرى Vs المقاولون العرب، الساعة 5:00 على قناة TIME SPORT. الزمالك Vs بيراميدز، الساعة 7:30 على قناة TIME SPORT. مواعيد مباريات الدوري الأوروبي أبويل نيقوسيا Vs إشبيليه، الساعة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 3. خيتافى Vs كراسنودار، الساعة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 7. Advertisements رين Vs لاتسيو، الساعة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 4 ستاندرد ليج Vs آرسنال، الساعة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 1. روما Vs وولفسبيرجر، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4. بوروسيا مونشنجلادباخ Vs باشاك شهير، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5. مانشستر يونايتد Vs الكمار، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1. وولفرهامبتون Vs بشكتاش، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2. فولفسبورج Vs سانت ايتيان، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2. إسبانيول Vs سيسكا موسكو، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3. مواعيد مباريات الدوري السعودي الحزم Vs أبها، الساعة 2:20 على قناة KSA SPORT. الشباب Vs الرائد، الساعة 4:45 على قناة KSA SPORT. الوحدة Vs العدالة، الساعة 6:45 على قناة KSA SPORT.

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