شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتنافس علي جائزة أفضل هدف في جولة دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 حقق ليفربول فوزا صعبا علي نظيره سالزبورج البلجيكي في مباراة كانت مصيرية للفريق والتي إنتهت بهدفين نظيفين لصالح ليفربول ليتأهل متصدر عن مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا .

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف رائع في مرمي سالزبورج يتنافس به علي جائزة أفضل هدف ضمن الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا . وينافس هدف صلاح كلا من حسام عوار لاعب ليون الفرنسى الذى سجل هدفاً مميزاً فى شباك لايبزيج الألمانى، ودانى أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتى الذى نجح فى التسجيل أمام مانشستر سيتى الإنجليزى وفيليبى لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى الذى أحرز هدفاً رائعاً فى شباك لوكوموتيف موسكو الروسى.

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