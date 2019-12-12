الامارات | إبراهيم عبد الملك يرأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الملك يرأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم "أن عضو مجلس أدارة نادي شباب الاهلي إبراهيم عبد الملك سيرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم المقرر يوم بعد غد السبت في فندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي وذلك لاختيار اللجنة الانتقالية التي ستدير شؤون الاتحاد في الفترة المقبلة الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بعد استقالة مجلس الادارة الحالي برئاسة مروان بن غليطة.

وجاء اختيار إبراهيم عبد الملك لرئاسة الاجتماع المرتقب كونه اكبر الأعضاء الممثلين سنا في الجمعية العمومية وذلك وفقا للمادة "151” من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم التي تنص على اختيار اكبر الأعضاء الممثلين سنا لرئاسةالاحتماع.