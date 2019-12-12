شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إنجليزية: ليفربول يحسم أولى صفقاته في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ليفربول في حسم صفقته الأولى في الشتاء بعدما قرر التعاقد مع الجناح الياباني تاكومي مينامينو قادمًا من أر بي سالزبورج النمساوي.
وحسب صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، سيقوم ليفربول بدفع الشرط الجزائي للاعب والبالغ 7.25 مليون جنيه إسترليني.
ولفت تألق الياباني أمام ليفربول في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بدوري الأبطال أنظار مسؤولي الريدز ليقرروا ضمه للفريق في يناير.
وصرح المدير الرياضي للفريق النمساوي، كريستوف فوريند، لصحيفة «إنديبندنت» البريطانية قائلًا: «مينامينو مستعد لأخذ خطوته التالية في يناير».
ويلعب تاكومي مينامينو كجناح أيمن وكذلك كمهاجم، وهو المركز الذي يشغله حاليًا في ليفربول النجم المصري محمد صلاح.
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