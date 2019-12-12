المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

أسدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الستار عن أسماء المرشحين الأربعة لجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويتنافس كلاً من نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان، وجابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، إلى جانب ميليك لاعب نابولي، بالإضافة إلى جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

نيمار دا سيلفا، استطاع من تسجيل هدف خلال مباراة فريقة أمام جالطة سراي، والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل لا شئ لمصلحة الفريق الباريسي، بالإضافة لمستواه الممتاز خلال أحداث اللقاء.

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جابريل جيسوس، تمكن من تسجيل هاتريك، في فوز مانشستر سيتي على دينامو زغرب بأربعة أهداف مقابل هدف.

ميليك، قاد نابولي إلى سحق جينك برباعية نظيفة، وتمكن من تسجيل هاتريك.

جواو فيليكس، ساهم في إحراز هداف في فوز فريفية على لوكوموتيف موسكو بهدفين نظيفين، وتأهلة إلى دور الستة عشر.

وشهدت الجولة أحداث مثيرة، حيث تمكن ليفربول في التأهل لدور الستة عشر بعد الفوز على سالزبورج بثنائية نظيفة، وودع أياكس البطولة بعد خسارتة أمام فالنسيا بهدف نظيف، فيما تأهل أتليكو مدريد بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو بثانئية نظيفة، بالإضافة إلى خروج إنتر ميلان من دور المجموعات، بعد الهزيمة أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف.