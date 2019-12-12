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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايفرتون يتواصل من رايولا من أجل زلاتان إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن نادي إيفرتون يرغب في التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش Zlatan Ibrahimović خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الشتوية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الانكليزي بدأ إتصالاته مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا للبحث في إمكانية إنتقال صاحب الـ38 عامًا إلى صفوفه.
وينتهي عقد زلاتان مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي نهاية الشهر الجاري وسيكون بإمكانه الإنتقال إلى أي فريق آخر بشكل حرّ ومجاني.
وإرتبط زلاتان بالإنتقال مؤخرًا إلى صفوف نادي ميلان الايطالي، وأيضا إلى صفوف نابولي.ثث
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