أحمد عيد عبد الملك يستقيل من تدريب جولدي لأسباب مالية

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جدة - عمرو شويل كشف أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق جولدي تقديم استقالته لمسئولي النادي للمرة الثانية خلال الوقت الحالي حيث سبق واستقال منذ قرابة الشهر قبل إقناعه من جانب مسئولو ناديه بالعودة لقيادة الفريق فنيا.
من جانبه، أكد أحمد عيد عبد الملك في تصريحات خاصة، أن قرار تقديم استقالته من تدريب جولدي، أتخذخ بعد عدم التزام مجلس الإدارة بتنفيذ وعودها الخاصة بصرف مستحقات اللاعبين خلال المواعيد المحددة مما سيؤثر على مسيرة الفريق.
وشدد أحمد عيد عبد الملك خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أنه رحل عن تدريب جولدي والفريق يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين فقط عن الشرقية للدخان متصدر الجدول، مؤكدا اتخاذ قرار الرحيل بعد الحصول على عدة وعود من جانب مجلس الإدارة بحل أزمة مستحقات اللاعبين لكن دون جدوى ليقرر للرحيل.
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