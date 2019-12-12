شكرا لقرائتكم الاهلى يحتفل بعودة معلول بعد التعافى من الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة النادى الاهلى الرسمية عبر تويتر ، بتماثل التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للشفاء وعودته للتدريبات الجماعية لناديه اليوم .

ونشرت الصفحة صورة على معلول من المران وعلقت قائلة : " انظروا من عاد "

ويعد غياب على معلول هو أكثر غياب مؤثر مع الفريق، إلا أن الجهاز الطبى زف خبر سعيد للجهاز الفنى على هامش مران الفريق اليوم وهو جاهزية اللاعب للمشاركة فى التدريبات، بل واللحاق بمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.

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وخضع على معلول لفحص طبى أكد جاهزيته، بعد أن عكف اللاعب على خوض جلسات علاجية طوال الفترة الماضية للتعافى من إصابة العضلة الضامة، التى لحقت به مؤخرا وبالتحديد خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلى 1 / 0

وتصدر الاهلى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما حقق أمس الأربعاء فوزا كبيرا على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيف، عن طريق رمضان صبحى ووليد أزارو وأحمد الشيخ.