شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية ترفض زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية ترفض تعديل اللوائح التى بدأت بها المسابقة رغم مطالبة أكثر من ناد بزيادة الإستبدال ليصبح من حق كل ناد استبدال 7 لاعبين بدلا من 5.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أعلن رفض النادى الأحمر لأى تعديل فى لوائح القيد.
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