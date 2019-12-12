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اللجنة الخماسية ترفض زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية

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جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى فترة الإنتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل.

 

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية ترفض تعديل اللوائح التى بدأت بها المسابقة رغم مطالبة أكثر من ناد بزيادة الإستبدال ليصبح من حق كل ناد استبدال 7 لاعبين بدلا من 5.

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تابع أن اللجنة لن تناقش ملف زيادة الإستبدال إلا فى حالة واحدة وهى وصول طلبات رسمية من الـ18 ناديا فى الدورى الممتاز تفيد برغبتهم فى زيادة الاستبدال ووقتها ستناقش اللجنة هذا الأمر.

 

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أعلن رفض النادى الأحمر لأى تعديل فى لوائح القيد.

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