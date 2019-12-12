شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى جاهز لقيادة الزمالك أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت جاهزية محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، لقيادة جبهة الفريق أمام بيراميدز، فى اللقاء المقرر إقامته فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز.

وخضع محمد عبد الشافى، لتدريبات تأهيلية وتم تجهيزه للقاء بعد الإصابة التى عانى منها خاصة عقب استبعاد عبد الله جمعة من قائمة اللقاء للإصابة.

وبذلك سيقود عبد الشافى جبهة الزمالك اليسرى فى مواجهة بيراميدز بعد تأكد جاهزيته على أن يقوم الفرنسى كارتيرون بالاحتفاظ بإسلام جابر جناح الفريق الأبيض على مقاعد البدلاء ليكون بديلا لعبد الشافى فى تلك المواجهة.