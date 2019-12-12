شكرا لقرائتكم أيمن يونس يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق انتقادات لاذعة إلى أحمد بلال نجم الأهلى السابق بسبب الانتقادات التى وجهها الأخير إلى مصطفى محمد نجم الفريق الأبيضر.

وقال يونس عبر حسابه على تويتر، " صباحكم خير.. أصبحت أسهل وأرخص طريقة لأى لاعب معتزل..انه يطلع على أى شاشه يستفز النادى المنافس وجمهوره ويتطاول على لاعب معين ويهين مدرب.. وبكده يبقى طلع رخصة إنه إعلامى مهم لناديه.. بجد عيب!!.حاجه تانية إيه بقى الجو ده.. رعب عندى فى مدينه أكتوبر..؟؟ اللى بيحبوا الشتا مبسوطين !!؟.

كان أحمد بلال قد توقع بالا يسجل مصطفى محمد لفريقه فى شباك بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم.

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