شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف الحالة الوحيدة لرحيل وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عدم رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، رغم تردد أنباء قوية عن إمكانية رحيله فى الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم الهجوم الأحمر بلاعب أجنبي جديد.

أكد المصدر الأهلاوي، أن وليد أزارو لن يرحل عن القلعة الحمراء، إلا فى حالة واحدة فقط وهى تلقيه عرضا مغريا بمقابل مادي كبير، ولكن حال عدم حدوث ذلك سيستمر المهاجم المغربي فى القائمة الحمراء، خلال الفترة القادمة.

وعلق المصدر علي رحيل أزارو لقيد المهاجم الأفريقي الجديد، قائلا : "لن يكون أزارو الراحل فى هذه الحالة هناك لاعب آخر سيرحل لقيد المهاجم الأجنبي المنتظر ضمه لكن كل الأمور متوقفة على إتمام صفقة المهاجم الجديد" .

ويعانى وليد أزارو من سوء حظ كبير داخل النادي الأهلي، بسبب إهدار العديد من الفرص خلال المباريات ليتعرض لهجوم حاد من الجماهير الحمراء، لكن يرفض مسئولو الأحمر رحيله دون تحقيق فائدة مادية كبيرة.