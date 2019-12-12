شكرا لقرائتكم أحمد بلال: لابد من الأسلوب الراقى فى التعليق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد بلال لاعب الأهلى السابق على تصريحات الرافضين لانتقاده لاعب الزمالك مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء .

ونشر بلال عبر صفحته على الفيس بوك أنه لابد من احترام الرأى والرأى الآخر، واختلاف وجهات النظر لا يعنى الأحقية فى التعليق بألفاظ خارجة وجارحة، قائلا: "لابد من من احترام الرأى والرأى الآخر مش معنى أنى ليه وجهة نظر فى لاعب أو نتيجة مباراة دا يعطى الحق للمشاهد أنه يعلق بالألفاظ خارجة وتعليقات جارحة لابد من الأسلوب الراقى فى التعليق وشكرا".

وكان أحمد بلال قد انتقد مصطفى محمد لاعب الزمالك وأنه غير قادر على قيادة هجوم منتخب مصر، وأن مصطفى محمد لن يسجل فى مرمى بيراميدز، ولن يسجل فى أى مباراة نتيجة لفقد التركيز، "حتى لو عدلوا عقده استنى 6 مباريات كمان عشان يسجل".