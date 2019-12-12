شكرا لقرائتكم الجبلاية تفجر مفاجأة جديدة فى أزمة الزمالك وحمدي النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، مفاجأة، بأن نادي الزمالك لم يتلقى حتى الآن خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن فسخ عقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض الذى أعلن من قبل عن فسخ تعاقده من طرف واحد مع النادى الأبيض.

وتابع المصدر ذاته لـ"الخليج 365"، إنه حتى الآن لم تدخل الشكوى التى يتحدث عنها النقاز أي درجة من درجات التقاضى حيث لم يتم حسم الأمر فى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وحرص مسؤولو الزمالك على حفظ حقوق النادى فى أزمة النقاز بتقديم مذكرة إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن انقطاع اللاعب عن تدريبات ومباريات الفريق فى الفترة الأخيرة، كما كشف المصدر ذاته إن الوثيقة التى يستند عليها حمدى النقاز ويؤكد إنها لم يحصل بمقتضاها على راتبه ليست ضمن عقده الرسمى مع نادى الزمالك الذى حصل على ما يقرب من 50% منه حتى اللحظة الجارية ولا يوجد له مستحقات متأخرة وفقا لعقده مع ناديه.

وبذلك لم يصل نادى الزمالك سوى مخاطبة من محامى النقاز بأن اللاعب يرغب فى الحصول على رواتبه ورد عليها مسؤولى النادى الأبيض أن اللاعب حصل على مستحقاته بصورة طبيعية.