برشلونة وريال يسعيان لفك ارتباطهما قبل الكلاسيكو









اسماء السيد - يسعى برشلونة وريال مدريد لفك ارتباطهما والانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل الاول ضيفاً على ريال سوسيداد السبت فيما يزور الثاني الأحد مدينة فالنسيا المتوسطية لمقارعة فريقها، ضمن المرحلة السابعة عشرة من "لا ليغا".

ويتساوى البلاوغرانا والمرينغي بعدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة مع افضلية للأول بفارق الأهداف، علما ان مباراة "الكلاسيكو" المؤجلة التي تجمع بينهما ستقام الأربعاء المقبل.

يدخل برشلونة مباراته مع ريال سوسيداد (الرابع برصيد 27 نقطة) بعد خوضه مواجهة صعبة الثلاثاء في سان سيرو انتهت بفوزه 2-1 وإقصاء إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، بفريق جله من الاحتياطيين بعدما فضل المدرب ارنستو فالفيردي اراحة كل من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن وسيرجيو بوسكيتس والكرواتي ايفان راكيتيتش، علما أن الأورغوياني لويس سواريز ظل على مقاعد الاحتياط حتى الدقيقة 62 عندما حل بديلا للفرنسي انطوان غريزمان.

ويأبى الفريق الكتالوني تعرضه لأي نكسة قبل المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي في "كامب نو" الأربعاء.

في المقابل لم تكن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المسابقة الأوروبية الأربعاء أسهل بكثير رغم فوزه 3-1، بتشكيلة خلت من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث بايل والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو.

ويطمح الفريق الملكي بدوره إلى العودة من رحلته الساحلية وفي جعبته النقاط الثلاث لكن مضيفه فالنسيا (الثامن برصيد 26 نقطة) لن يكون لقمة سائغة، لاسيما بعدما خطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي لدوري الأبطال من فك "الأسد الهولندي" أياكس أمستردام بالفوز عليه بهدف دون مقابل في عرينه يوهان كرويف ارينا.

بدوره يأمل إشبيليه (الثالث بـ 31 نقطة) المحافظة على فارق النقاط الثلاث على أقل تقدير، ولما لا معادلتهما فيما لو نجح بالفوز على ضيفه فياريال (13 بـ 19 نقطة) وخسارتهما.

ويستقبل اتلتيكو مدريد، اوساسونا وهدفه الأساس العودة إلى سكة الانتصارات التي فقدها في اخر ثلاث مباريات بعد تعادله مرتين وسقوطه خاسرا مرة كانت أمام برشلونة صفر-1. ولم يذق الفريق المدريدي، المتأهل ايضا الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، طعم الفوز سوى مرتين في اخر عشر مباريات.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ألافيس وليغانيس وكلهما يطمح للخروج من دوامة النتائج المتخبطة.

وتعرض أصحاب الأرض لخسارتين متتاليتين في اخر مرحلتين ما انزله إلى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ليغانيس التاسع عشر.

وفي ما يلي برنامج المرحلة:

الجمعة 13 كانون الأول/ديسمبر

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(20:00) ألافيس - ليغانيس

السبت 14 كانون الأول/ديسمبر

(12:00) غرناطة - ليفانتي

(15:00) ريال سوسييداد - برشلونة

(17:30) أتلتيك بلباو - إيبار

(20:00) أتلتيكو مدريد - اوساسونا

الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر

(11:00) خيتافي - بلد الوليد

(13:00) سلتا فيغو - ريال مايوركا

(15:00) إسبانيول - ريال بيتيس

(17:30) إشبيلية - فياريال

(20:00) فالنسيا - ريال مدريد