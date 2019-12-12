“بعد قليل” مباراة الكويت والقادسية اليوم الخميس 2019/12/12 في كأس السوبر الكويتي

مباراة الكويت والقادسية ؛ واحدة من المباريات الهامة المرتقبة في الكرة الكويتية اليوم الخميس، والتي سوف تشهد حضور كافة قيادات الرياضة واتحاد الكرة في الكويت، حيث تعد المباراة أحد الديربيات القوية في منطقة الخليج، والتي تشهد المنافسة بين أكبر فريقين في دولة الكويت من حيث الألقاب والجماهير.

حيث يلتقى نادي الكويت الكويتي الأول لكرة القدم، نظيره نادي القادسية الكويتي الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة نارية على ملعب “جابر الأحمد”، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الكويت، وذلك ضمن مباريات كأس السوبر الكويتي في الموسم الكروي الحالي.

وتعد مباراة القادسية والكويت، من المباريات الهامة في الكويت والتي ينتظرها عشاق الكرة الكويتية في كافة أنحاء العالم، حيث يتصدر نادي القادسية الكويتي قائمة اكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، بعدما تحصل على 5 ألقاب، بينما تحصل نادي الكويت الكويتي على أربع ألقاب، وتوج نادي العربي بالبطولة مرتين فقط.

مباراة الكويت والقادسية اليوم في كأس السوبر

ويدخل نادي القادسية الكويتي، بحثاً عن تعزيز رقمه القياسي في البطولة والحصول على اللقب السادس في تاريخه، من أجل مواصلة الحفاظ على رقمه، بينما يسعى نادي الكويت الكويتي إلى معادلة رقم القادسية، من خلال الحصول على اللقب الخامس له.

وسوف يدخل الكويت مباراة السوبر امام القادسية، بعدما تحصل على الدوري الكويتي، بينما نجح نادي القادسية الكويتي في احتلال وصافة الترتيب في الدوري، حيث إن الكويت نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم الكروي المنصرم.