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شاهد ..أول مران للأهلى عقب الصعود لقمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صوراً من مران فريقها صباح اليوم الخميس استعداداً لمواجهة حرس الحدود عقب الفوز على وادى دجلة.

 

الجهاز الفنى للأهلى
الجهاز الفنى للأهلى

 

السولية وربيعة
السولية وربيعة

 

تدريب الاهلى
تدريب الاهلى

 

ديانج
ديانج

 

رمضان صبحي
رمضان صبحي

 

صالح جمعة
صالح جمعة

 

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صلاح محسن
صلاح محسن

 

لاعبو الأهلى قبل مران اليوم
لاعبو الأهلى قبل مران اليوم

 

لاعبو الاهلى
لاعبو الاهلى

 

محمد الشناوى
محمد الشناوى

 

محمد هانى وافشة
محمد هانى وافشة

 

محمد هانى
محمد هانى

 

مران الأهلى اليوم
مران الأهلى اليوم

 

مران بدنى للاعبي الاهلى
مران بدنى للاعبي الاهلى

 

وليد ازارو
وليد ازارو

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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