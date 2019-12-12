شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..أول مران للأهلى عقب الصعود لقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صوراً من مران فريقها صباح اليوم الخميس استعداداً لمواجهة حرس الحدود عقب الفوز على وادى دجلة.

الجهاز الفنى للأهلى

السولية وربيعة

تدريب الاهلى

ديانج

رمضان صبحي

صالح جمعة Advertisements

صلاح محسن

لاعبو الأهلى قبل مران اليوم

لاعبو الاهلى

محمد الشناوى

محمد هانى وافشة

محمد هانى

مران الأهلى اليوم

مران بدنى للاعبي الاهلى

وليد ازارو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..أول مران للأهلى عقب الصعود لقمة الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.