شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول .. تعادل سلبى بين الاتحاد السكندرى و طنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى وطنطا فى الجولة السابعة من بطولة الدورى ، و التى تقام باستاد الأسكندرية ، بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وسجل إيمانويل أوكرى ، لاعب الاتحاد هدفا فى مرمى أبناء السيد البدوى ، إلا ان الهدف لم يحتسب وتم إلغاؤه ، حيث سجله اللاعب باليد ، و بناء عليه حصل على بطاقة صفراء من حكم اللقاء

Advertisements

ويخوض الاتحاد السكندرى اللقاء تشكيل يضم كل من عماد السيد، ومحمود رزق، والسيد سالم، أسامة عزب، وإسلام جمال، رزاق سيسيه، ونور السيد، وأحمد نبيل مانجا، وإيمانويل أكوى، وخالد قمر، بالإضافة إلى أحمد رفعت.

وعلى الجانب الآخر، يضم تشكيل طنطا إسلام طارق، محمد عثمان الحصرى، محمود مسعود، حسام غالى، محمد الشاذلى، احمد فهمى، محمود كابونجا، إيهاب سمير، أحمد الشناوى، إسلام فؤاد، وأحمد الألف

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى فى مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم هدفين، فيما يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.