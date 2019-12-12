مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره الزمالك فى مباراة قوية تجمع بينهم مساء اليوم الخميس فى "استاد القاهرة الدولي"، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.

يدخل فريق الزمالك المباراة فى جدول ترتيب الدورى المصرى فى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة متعادلاُ فى النقاط مع نظيره الأهلى الذى يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف .

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خاض الزمالك حتى الآن خمس مواجهات فاز فى ثلاثة امام الأتحاد السكندرى ومصر المقاصة والمقاولون العرب، بينما تعادل فى مباراة امام نادى مصرى وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب "إستاد السلام "، وخسر فى مباراة امام نظيرة إنبى بنتيجة 1 – 2 فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

بينما لعب بيراميدز حتى الان 6 مواجهات فاز فى ثلاثة امام إنبى وطنطا والأنتاج الحربى، وتعادل فى ثلاثة أمام طلائع الجيش وسموحة وأسوان .