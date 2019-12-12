شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره الزمالك فى مباراة قوية تجمع بينهم مساء اليوم الخميس فى "استاد القاهرة الدولي"، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020.
يدخل فريق الزمالك المباراة فى جدول ترتيب الدورى المصرى فى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة متعادلاُ فى النقاط مع نظيره الأهلى الذى يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف .
لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة من هنا
خاض الزمالك حتى الآن خمس مواجهات فاز فى ثلاثة امام الأتحاد السكندرى ومصر المقاصة والمقاولون العرب، بينما تعادل فى مباراة امام نادى مصرى وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب "إستاد السلام "، وخسر فى مباراة امام نظيرة إنبى بنتيجة 1 – 2 فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.
بينما لعب بيراميدز حتى الان 6 مواجهات فاز فى ثلاثة امام إنبى وطنطا والأنتاج الحربى، وتعادل فى ثلاثة أمام طلائع الجيش وسموحة وأسوان .
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.