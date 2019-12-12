شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الهلال السودانى يغرى صفقة الأهلى المنتظرة بـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية سودانية أن نادى الهلال السوداني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع صفقة الأهلى المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "كفر ووتر" أن نادى الهلال قدم عرضاً يصل لـ40 مليون جنيه من أجل الحصول على خدمات صفقة الأهلى الذى يسعى للتعاقد معها فى فترة الانتقالات المقبلة.

ويسعى الهلال السودانى لتدعيم صفوفه من أجل مواصلة المنافسة على التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بجانب حصد الألقاب المحلية.

ويتصدر النجم الساحلى التونسى جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا الأهلى والهلال السودانى، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

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لمعرفة الصفقة التى يسعى الهلال خطفها قبل الأهلى من هنا