شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يحدد الحالة الوحيدة لرحيل وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي الاستقرار على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، فى حالة وحيدة فقط، بعد تردد أنباء قوية عن إمكانية رحيل اللاعب فى الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم الهجوم الأحمر بلاعب أجنبي جديد.

ويعانى وليد أزارو من سوء حظ كبير داخل النادي الأهلي، بسبب إهدار العديد من الفرص خلال المباريات ليتعرض لهجوم حاد من الجماهير الحمراء، لكنه ظهر بمستوى مميز خلال مباراة فريقه الأخيرة فى كأس مصر أمام بنى سويف.

ودخل الأهلي فى مفاوضات مع عدد من المهاجمين الأجانب على رأسهم النيجيري ايليكي الذى يلعب حاليا فى الدوري السويسري.

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