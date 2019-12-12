نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى يمنع الزمالك من الرد على صفقة كهربا.. ومفاجأة النقاز للأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ثنائي هجوم الأهلي المغربي وليد أزارو وصلاح محسن لإصابات بسيطة في مران الفريق اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتى بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة الدوري العام، في المواجهة التي أقيمت أمس الأربعاء.

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