شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تحتفل بعودة على معلول للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة النادى الاهلى الرسمية عبر تويتر بتماثل التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق للشفاء وعودته للتدريبات الجماعية للفريق اليوم. ونشرت الصفحة صورة على معلول من المران وعلقت قائلة: "انظروا من عاد".

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