شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ "منتقدى مصطفى محمد" : ناس ملعبتش غير سنتين فى الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك الاسبق هجوماً نارياً على منتقدى مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبى .

وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى تصريحات لقناة تايم سبورت مع الاعلامى يحيى حمزة:"لا أفهم سبب إطلاق تصريحات تنتقد مصطفى محمد فى الوقت الحالى وهو هداف أفريقيا والحائز على لقب كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً وسوف يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020".

Advertisements

ويضيف مهاجم الزمالك الاسبق : " تصريحات منتقدى مصطفى محمد تثير التعصب بين الجماهير لاسيما أنها خرجت من شخص لم يلعب سوى سنة أو سنتين فى الاهلى تجاه هداف أفريقيا ومستقبل هجوم منتخب مصر "

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف : " بقول للشخص اللى بيهاجم مصطفى محمد تاريخك ايه ؟ ، شوف هو عمل ايه فى هذا السن وأنت كنت فين بص لنفسك ، ومحدش هيهتم بكلامك ".