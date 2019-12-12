شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى "جاهز" لقيادة الزمالك أمام بيراميدز.. وإسلام جابر "بديل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك لقيادة جبهة الفريق أمام بيراميدز، فى اللقاء المقرر إقامته فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز.

وخضع محمد عبد الشافى لتدريبات تأهيلية وتم تجهيزه للقاء بعد الإصابة التى عانى منها خاصة عقب استبعاد عبد الله جمعة من قائمة اللقاء للإصابة.

وبذلك يقود عبد الشافى جبهة الزمالك اليسرى فى مواجهة بيراميدز بعد تأكد جاهزيته، على أن يقوم الفرنسى كارتيرون بالاحتفاظ بإسلام جابر جناح الفريق الأبيض على مقاعد البدلاء ليكون بديلا لعبد الشافى فى تلك المواجهة.