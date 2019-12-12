شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية أسامة إبراهيم لمواجهة نادى مصر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ، أن أسامة إبراهيم لاعب الفريق سيكون جاهزاً للمشاركة مع الدراويش فى مباراة نادى مصر المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثامنة للدورى بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية .

واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وفى الشوط الثانى تحديدا بالدقيقة 81، سجل محمد الشامى هدف الإسماعيلى الأول بالدقيقة 81 برأسية قوية سكنت الشباك، وبعدها بثلاث دقائق فقط تحديدا بالدقيقة 85 سجل محمد هاشم الهدف الثانى بعد تمريرة من همام طارق وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة وتسكن الشباك معلنا فوز الإسماعيلى بهدفين.

الإسماعيلى رفع رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.