س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب متابعو الدورى المصرى ما ستسفر عنه مباراة اليوم التى تجمع الزمالك ونظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساءً، فى اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين فى المسابقة هذا الموسم، يستعرض ”الخليج 365” أبرز ما ستشهده مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة من خلال الإجابة عن التساؤلات المختلفة. - ما موقف الزمالك وبيراميدز بجدول ترتيب الدورى قبل المباراة؟ - ما موقف الزمالك وبيراميدز بجدول ترتيب الدورى قبل المباراة؟ يدخل الزمالك مباراة بيراميدز محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مواجهات حقق الفوز خلالها فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر مباراة أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف. فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى مثلها ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكهم 7 أهدف. - وماذا عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز؟ - وماذا عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز؟ Advertisements ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى أو إسلام جابر فى الدفاع، أمامهم فرجانى ساسى وطارق حامد وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى خط الهجوم.

- وما التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك؟ - وما التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك؟ كما أنه من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، رجب بكار - أحمد أيمن منصور - على جبر – ولفريد كانون، فى خط الدفاع، إسلام عيسى - محمد فاروق – عبد الله السعيد أو نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراورى، فى خط الوسط، جون أنطوى، فى خط الهجوم. - ومن يدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً؟ - ومن يدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً؟ من المُقرر أن يدير مباراة الزمالك وبيراميدز الحكم محمود عاشور.

- وما نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك وبيراميدز؟ - وما نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك وبيراميدز؟ حقق الزمالك الفوز على بيراميدز فى المباراة الأخيرة التى جمعت بينهما فى نهائى كأس مصر النسخة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج الأبيض بلقب البطولة.

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