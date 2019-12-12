شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة جديدة فى أزمة النقاز والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة مفاجأة جديدة فى أزمة نادى الزمالك مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض الذى أعلن من قبل فسخ تعاقده مع النادى من طرف واحد.

وحرص مسؤولو الزمالك على حفظ حقوق النادى فى أزمة النقاز بتقديم مذكرة إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن انقطاع اللاعب عن تدريبات ومباريات الفريق فى الفترة الأخيرة، كما كشف المصدر ذاته أن الوثيقة التى يستند عليها حمدى النقاز ويؤكد أنه لم يحصل بمقتضاها على راتبه ليست ضمن عقده الرسمى مع نادى الزمالك الذى حصل على ما يقرب من 50% منه حتى اللحظة الجارية ولا يوجد له مستحقات متأخرة وفقا لعقده مع ناديه.

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