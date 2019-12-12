شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط موافقة رسمية من جميع الأندية لمناقشة زيادة الاستبدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفض اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة زيادة الإستبدال فى قوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية ترفض تعديل اللوائح التى بدأت بها المسابقة رغم مطالبة أكثر من ناد بزيادة الاستبدال ليصبح من حق كل نادٍ استبدال 7 لاعبين بدلا من 5.

وأضاف المصدر أن اللجنة لن تناقش ملف زيادة الاستبدال إلا فى حالة واحدة، وهى وصول طلبات رسمية من الـ18 ناديا فى الدورى الممتاز تفيد برغبتهم فى زيادة الاستبدال ووقتها ستناقش اللجنة هذا الأمر.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أعلن رفض النادى الأحمر لأى تعديل فى لوائح القيد.