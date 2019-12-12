صوّت للملك المصري.. الاتحاد الأوروبي يرشح هدف صلاح المذهل للفوز بالأفضل في الجولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن ترشح هدف المصري محمد صلاح لاعب الريدز في مرمى ريد بول سالزبورج النسماوي ضمن قائمة الأفضل في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح في فوز فريقه على الفريق النمساوي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، وسجل هدف الريدز الثاني من زاوية ضيقة نالت إعجاب الكثيرين.

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وقال الموقع الرسمي للريدز إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أدرج هدف "الملك المصري" ينافسه هدف حسام عوار لاعب ليون الفرنسي في مرمى لايبزيج الألماني، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب الأوكراني في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، وهدف فيليبي لاعب أتلتيكو مدريد في مرمى لوكوموتيف الروسي.

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