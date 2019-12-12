مران الأهلى| معلول يشارك .. إصابة جديدة .. وفايلر ينفرد بربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب أمس على وادي دجلة في مباراة الجولة السابعة بثلاثية دون رد تربع بها على قمة الدوري بشكل مؤقت.

وحرص رينييه فايلر مدرب الفريق الأحمر على استئناف التدريبات بدون راحة نظرًا لضيق الوقت بين المباراتين، وواصل السويسري جلساته مع اللاعبين حيث اجتمع مع رامي ربيعة مدافع الفريق قبل بداية المران، وسبق وعقد فايلر جلسة مع ياسر إبراهيم قبل مباراة وادي دجلة.

وخاضت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة دجلة تدريبات استشفائية، كما شهد المران تصعيد الحارسان مصطفى أحمد شوبير وأحمد طارق للتدريب مع الثلاثي شريف إكرامي، محمد الشناوي وعلي لطفي العائد للمشاركة في التدريبات بعد غيابه للإصابة.

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وعقد فايلر محاضرة مع اللاعبين استمرت لمدة 10 دقائق، حرص خلالها على الحديث عن بعض الجوانب الفنية والتعليمات المطلوب تنفيذها.

وشهد المران عودة علي معلول الظهير الأيسر للفريق إلى التدريبات الجماعية بعد غيابه خلال الأيام الماضية بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وتعرض صلاح محسن لكدمة قوية في القدم خلال التدريبات، واضطر على إثرها مغادرة المران قبل نهايته، كما اشتكى المغربي وليد أزارو من العضلة الضامة وتوجه إلى خالد محمود طبيب الاهلي الذي قام بدوره بمعالجة اللاعب الذي لم يستطع استكمال التدريبات.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة جدول الدوري بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة جمعها من خوض 5 جولات، حقق الفوز في جميعهم.