منافس جديد "منتظر" لصلاح.. ليفربول مهتم بنجم سالزبورج في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت عدة تقارير أوروبية إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على استعداد للتوقيع مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقدم اللاعب الياباني الذي يشغل مركز الجناح الأيمن(نفس مركز صلاح) أداءً رائعًا خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لديه شرط جزائي في عقده يتيح له إمكانية الرحيل عن ناديه بقيمة 7.75 مليون جنيه استرليني.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يبحث عن تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما لفتت إلى أن مينامينو قد يكون حلًا مثاليًا نظرًا لما يتمتع به من خبرة أوروبية، وإجادته للعب في أكثر من مركز داخل الملعب إلى جانب السرعات التي يتمتع بها.

ويجيد صاحب الـ24 عامًا اللعب في ثلاثة مراكز، الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم، وانتقل إلى صفوف ريد بول خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2014/2015 قادمًا من سيريزو أوساكا الياباني.