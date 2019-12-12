أنطوي والسعيد يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز على ملعب ستاد القاهرة في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من خوض 5 جولات، حقق الفوز في 3 مباريات، تعادل في مباراة وخسر أخرى.

بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري وفي جعبته 12 نقطة جمعها من خوض 6 جولات، حقق الفوز في 3 وتعادل في مثلهم.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة عبد الله السعيد من الإصابة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي خلال معسكر الفريق الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية.

وكان السعيد يعاني من إصابة في الركبة أبعدته عن التواجد في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

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وقد يدفع الفرنسي سباستيان ديسابر بخدمات السعيد خلال مباراة اليوم، ومن المتوقع أن يتكون تشكيل بيراميدز من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، ولفريد كانون.

خط الوسط: إسلام عيسي، محمد فاروق، عبد الله السعيد (نبيل عماد دونجا)، عمر جابر، إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون أنطوي.