برنامج استشفائي للاعبي الأهلي

خاض مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس، خضعوا لبرنامج استشفائي ظهر اليوم تحت إشراف توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق؛ للتخلص من حالة الإرهاق العضلي وتجهيزهم للمرحلة

المقبلة.

وخاضت المجموعة الأساسية تدريبات بدنية خفيفة، اشتملت على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات للتخلص من حالة الإرهاق، فيما استكمل باقي اللاعبين

تدريباتهم التي اشتملت على جانب بدني مكثف وتدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام، بعدما حقق الأهلي الفوز علي وادي دجلة بثلاثية نظيفة أمس في الدوري الممتاز.