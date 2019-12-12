فقرة للتصويب على المرمى في مران الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في نهاية المران الذي أقيم ظهر اليوم، الخميس، للتصويب على المرمى، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساءالأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في نهاية المران لتنفيذفقرة التصويب على المرمى في وجود حارسين.
وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود فيما كان الفريق قد حقق الفوز أمس على وادي دجلة وارتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات في سباق الدوري.
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