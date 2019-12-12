صلاح محسن يغادر تدريبات الأهلي مصابًا

غادر صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بعد شكوى من إصابة في القدم،خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
غادر صلاح محسن المران قبل نهايته، وخضع لفحصطبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، بعد تعرضه لكدمة في القدم.
يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام يوم الأحد المقبل على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.
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