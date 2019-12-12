الأهلي يخوض تدريباته صباح غد استعدادًا لحرس الحدود

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح غدٍ الجمعة، على ملعب التتش وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد السلام، وذلكضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
ويؤدي الفريق مرانه صباح غد فيما يختتم تحضيراته لمواجهة حرس الحدود بمران مسائي يوم السبت المقبل، علىأن يعقبه إعلان القائمة التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.
واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم بعد الفوز الذي حققه أمس على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من بطولة الدوري، وارتفع رصيد الفريق بهذا الفوز إلى 15 نقطة.
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